В США объявили о коллапсе службы скорой помощи

У властей просят поддержки

Система экстренной медицинской помощи в США работает на пределе из-за пандемии коронавируса. Без помощи властей коллапса ждать недолго, приводит заявление Ассоциации скорой помощи телеканал NBC News.

"Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах находится на пределе возможностей. Без дополнительной помощи не исключен коллапс", — отмечается в послании ассоциации властям.

По подсчетам специалистов, службе необходима помощь в размере 2,62 миллиарда долларов. Ассоциация просит о поддержке не впервые, однако лишь в апреле получила 350 миллионов долларов. Подчеркивается, что в сравнении с дотациями, направленными другим ведомствам в сфере здравоохранения, это малая часть.

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