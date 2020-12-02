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В США объявили о коллапсе службы скорой помощи

14:40
  • среда
  • 02 декабря 2020

У властей просят поддержки

Система экстренной медицинской помощи в США работает на пределе из-за пандемии коронавируса. Без помощи властей коллапса  ждать недолго, приводит заявление Ассоциации скорой помощи телеканал NBC News.
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"Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах находится на пределе возможностей. Без дополнительной помощи не исключен коллапс", — отмечается в послании ассоциации властям.

По подсчетам специалистов, службе необходима помощь в размере 2,62 миллиарда долларов. Ассоциация просит о поддержке не впервые, однако лишь в апреле получила 350 миллионов долларов. Подчеркивается, что в сравнении с дотациями, направленными другим ведомствам в сфере здравоохранения, это малая часть.

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