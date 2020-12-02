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Евросоюз решил просить у Байдена помощи в борьбе с Россией

15:10
  • среда
  • 02 декабря 2020

В Европе считают, что новый президент США поспособствует и смене белорусской власти

Евросоюз решил, в каких вопросах ему может помочь новая администрация Соединенных Штатов. Европейская комиссия распространила заявление по итогам заседания, посвященного отношениям Европы и США после американских президентских выборов.
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Как сказано в документе, ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире. В Брюсселе приветствуют предложение Джозефа Байдена о проведении саммита по демократии. В Европе это считают важным – так как, по мнению Брюсселя, из-за пандемии коронавируса "демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением".

Ключевым фактором для Евросоюза, в соответствии с заявлением, остается "трансатлантическое сотрудничество в отношении России". Авторы поясняют, что речь идет о международном праве – в частности, о защите территориальной целостности и энергобезопасности восточных партнеров ЕС. Поясняется, что приоритетный партнер – это Украина, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности. А в Белоруссии Евросоюз готов "активизировать поддержку мирной демократической передачи власти".

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