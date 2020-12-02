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Ягудин проследил эволюцию фигурного катания за 20 лет

15:39
  • среда
  • 02 декабря 2020

Постановке номеров стали уделять больше внимания

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об эволюции этого вида спорта за последние 20 лет. Фигурист заявил, что спортсмены стали более творчески подходить к постановке номеров.
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Ягудин отметил, что раньше фигуристы попросту копировали классические танцевальные программы, тогда как нынешние спортсмены подходят к этому вопросу более ответственно и уделяют хореографии гораздо больше времени.

"Мы закончили ту эпоху, когда брали тупо "Кармен" или "Лебединое озеро", классику и типа ставили. Когда брали саундтреки из фильмов, смотрели кино, пытались понять, это как я в театре сейчас работаю. Сначала читки, нет такого, что поставили и поехали", - сказал олимпийский чемпион.

Он добавил, что сейчас никто не поднимает руки "просто так" - все движения на льду выверены и отрепетированы не только под руководством тренера, но и педагога по танцам.

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