Блогер Reeflay провел прямой эфир с мертвой подругой

Он обвинил себя в ее кончине

В Сети опубликовали видео, на котором блогер Станислав Reeflay ведет стрим, предположительно, с мертвой девушкой на диване.

На опубликованном видео Станислав Reeflay обнаруживает, что его подруга мертва. Он кладет ее на диван и укрывает одеялом. Затем он плачет на камеру, обвиняя себя в случившемся.

"Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? - говорит пьяный Reeflay в прямом эфире, отвечая на вопросы подписчиков. - Да, правда".

Блогер вызвал врачей и полицейских, которые потребовали прекратить трансляцию. Telegram-канал Life Shot сообщает, что мужчину задержали.

РЕН ТВ пишет, девушка могла погибнуть на морозе. По неподтвержденным данным, ее заперли на балконе. Подробности инцидента выясняются.

Погибшая неоднократно участвовала в стримах Станислава Reeflay. Говорят, блогер грубо обращался с девушкой. Однажды, например, он залил ее лицо перцем.

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