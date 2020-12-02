Лукашенко: мир скатывается к "управляемому хаосу"

Об этом зашла речь на саммите ОДКБ

Международный порядок скатывается в сторону "управляемого хаоса", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ОДКБ (мероприятие проходит в формате видеоконференции).

"Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - приводит РИА Новости слова белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что механизмы контроля над вооружениями подвергаются серьезной деформации. "Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений", - сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что вызовов в современном мире много, и Белоруссия готова преодолевать их вместе с Россией.

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