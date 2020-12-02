Верховный суд разрешил не обслуживать покупателей без масок в магазинах

Ранее правозащитники назвали это нарушением закона о защите прав потребителей

Верховный суд России разрешил магазинам не обслуживать посетителей, которые не носят защитные маски в период пандемии.

Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании, если обязательное ношение масок и перчаток установлено регионом, говорится в решении суда. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

Ранее Смоленский центр права и социологии решил оспорить в суде решение Минпромторга России, который прописал в своих методических рекомендациях право продавца отказать в обслуживании покупателям без масок. Истцы сочли, что этот пункт нарушает закон о защите прав потребителей.

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