Рейтинг доверия украинцев Зеленскому снова снизился

Еще меньше доверяют Кличко

Украинцы все меньше доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Снижение рейтинга украинского лидера показали проведенные 2 декабря социологические опросы.

По данным социологов, лишь 44% респондентов доверяют Зеленскому – две недели назад рейтинг был выше на 2%. Не доверяют президенту 53% опрошенных.

Среди участников будущей президентской гонки ближе всего к позиции Зеленского в рейтинге оказались представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и экс-президент Украины Петр Порошенко. Бойко поддержали 15,5% респондентов, а Порошенко —14%.

Не вызывает особого доверия у украинцев и мэр Киева Виталий Кличко. Положительно оценили его деятельность 33% респондентов. Бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману доверяют 31% опрошенных.

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