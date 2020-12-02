Тодоренко рассказала, как развлекает сына из командировок

Ведущая показывает ребенку особые мультики

Регина Тодоренко призналась в Сети, что даже во время длительных командировок ей удается радовать своего сына Майкла – для этого звезда придумала особый способ.

Тодоренко рассказала, что у нее есть специальный плюшевый ослик, который путешествует вместе с ней и с участием которого она снимает для сына мультики.

"С недавних пор у меня появилась добрая традиция — в командировках снимать для сына короткие мультики про путешествия с этим милым осликом. Если бы вы видели горящие глаза Майкла, когда он впервые встретился с Осликом. Он был счастлив познакомиться с ним вживую, спал с ним каждую ночь", - поделилась знаменитость.

Подписчики Тодоренко похвалили ее за изобретательность и отметили, что она заботится о сыне даже будучи далеко от него. "Хорошая традиция! Региша молодец"; "Регина, вы отличная мама", - написали комментаторы.

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