На Алтае неизвестный ворвался в банк и угрожал взрывом

Злоумышленник требовал деньги

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) неизвестный мужчина, ворвался в офис банка и, угрожая взрывом, потребовал 300 тысяч рублей.

Инцидент произошел по адресу: Коммунистический проспект, 68. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагаются "Сбербанк" и "Россельхозбанк".

Правоохранительным органам удалось оперативно задержать преступника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В настоящий момент кинологи и другие специалисты обследуют помещение банка на предмет взрывного устройства.

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