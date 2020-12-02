Установлен самый опасный день для пациентов с коронавирусом

В это время чаще всего необходима госпитализация

Украинский врач Андрей Пеньков сообщил, что 9-10 день болезни является самым опасным для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам Пенькова, в это время у больного возникают одышка и острый респираторный дистресс-синдром. Это обусловлено гиперреакцией иммунной системы, объяснил врач.

"Цитокиновый шторм [потенциально летальная реакция иммунной системы - прим. ТВЦ.RU] начинается после первой недели болезни - госпитализация чаще всего необходима именно в это время", - сказал Андрей Пеньков. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Пеньков отметил, что на второй неделе у зараженного обычно появляются новые иммунологические изменения в крови.

По последним данным, свыше 64 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,4 миллиона скончались.

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