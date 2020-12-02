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Ефремова после приезда в колонию посадили на карантин

15:59
  • среда
  • 02 декабря 2020

Решается вопрос о трудоустройстве осужденного

Актер Михаил Ефремов этапирован из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Осужденного по делу о ДТП в Москве поместили на карантин, который продлится 15 суток.

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"По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по возможности специальности, а также исходя из наличия рабочих мест", - сообщили в ТАСС в управлении ФСИН по Белгородской области.

Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

8 сентября суд в Москве приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 года.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьяным.

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