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Мишустин утвердил выплаты борющимся с COVID-19 студентам-медикам

15:58
  • среда
  • 02 декабря 2020

Получат прибавку и учащиеся медицинских колледжей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах студентам-медикам, работающим в условиях пандемии коронавируса. Учащиеся проходят практику в ноябре-декабре и помогают врачам, работающим с пациентами с COVID-19.
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"Установить специальные социальные выплаты обучающимся... в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации в ноябре-декабре 2020 года…", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении уточняется, что обучающимся по программам высшего медицинского образования назначено 10 тысяч рублей в месяц. А студенты медицинских колледжей получат выплату в размере 7 тысяч рублей.

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