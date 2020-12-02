Умерла актриса Нина Иванова

Ей было 86 лет

1 декабря после продолжительной болезни скончалась актриса Нина Иванова, которая прославилась благодаря фильму "Весна на Заречной улице".

"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", - говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Причина ее смерти не уточняется. Иванову похоронят в пятницу, 4 декабря.

Нине Ивановой было девять лет, когда она впервые снялась в кино. Речь идет о картине "Жила была девочка". Затем Иванова сыграла в фильмах "Живет такой парень", "Дрессировщики", "Легкая жизнь" и так далее.

Но самой известной ее ролью стала роль Татьяны Сергеевны в ленте Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". После этого фильма Нину Иванову узнала вся страна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"