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Умерла актриса Нина Иванова

16:23
  • среда
  • 02 декабря 2020

Ей было 86 лет

1 декабря после продолжительной болезни скончалась актриса Нина Иванова, которая прославилась благодаря фильму "Весна на Заречной улице". 
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"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", - говорится на сайте Союза кинематографистов России. 

Причина ее смерти не уточняется. Иванову похоронят в пятницу, 4 декабря. 

Нине Ивановой было девять лет, когда она впервые снялась в кино. Речь идет о картине "Жила была девочка". Затем Иванова сыграла в фильмах "Живет такой парень", "Дрессировщики", "Легкая жизнь" и так далее.

Но самой известной ее ролью стала роль Татьяны Сергеевны в ленте Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". После этого фильма Нину Иванову узнала вся страна. 

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