В регионах на базе больниц разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19

Последняя информация о борьбе с коронавирусом

В Брянской области и Приморье на этой неделе открывают два специализированных госпиталя. Студенты-медики взяли на себя часть повседневной нагрузки в стационарах и поликлиниках. Помогают и волонтёры - работают санитарами, на личных автомобилях развозят врачей.

Приложенные усилия отражаются на статистике. По данным оперативного штаба, число выявленных случаев за сутки увеличилось на 25 тысяч 345 - это почти на тысячу меньше, чем накануне. Из больниц выписаны ещё 26 тысяч 882 человека.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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