По всей Земле стали появляться "инопланетные" монолиты

Скептики счичают, что их появление никак не связано с внеземными цивилизациями

В разных уголках нашей планеты появляются, а затем исчезают загадочные монолиты. Сооружения из серебристого металла высотой в два человеческих роста уже были замечены в американском штате Юта и недалеко от румынского города Пьятра-Нямц. Не простояв и нескольких дней, конструкции таинственным образом пропали.

Четырехметровые, металлические и, как будто, инопланетные. Над загадкой странных скульптур теперь ломают головы миллионы пользователей интернета, передает "ТВ Центр".

Все началось в американском штате Юта. В 2015-м сотрудники отдела природных ресурсов с вертолета осматривали местный каньон, чтобы пересчитать популяцию диких баранов. Как вдруг в одной из расщелин увидели это. Странный монолит. Выполненный из блестящего металла, который при этом не отражает ничего. Видео попало в интернет и стало сенсацией. Что это, как попало в пустыню.

Монолит, тут же заявили поклонники фэнтези, очень походит на скульптуру из знаменитой "Космической Одиссеи" Стенли Кубрика. Быть может, это и правда, привет от инопланетян. Правда, у такой теории быстро нашлись противники. Поклонники художника-минималиста Джона Маккракена, который жил в соседнем штате Нью-Мексико, уверены: это не неопознанный, а вполне себе узнаваемый арт-объект руки мастера. И в технологии его создания ничего инопланетного нет.

Загадочная скульптура из Юты и исчезла так же таинственно, как появилась. По данным местной прессы, смотрители парка решили перенести ее в укромное место. Слишком уж много стало желающих посмотреть на объект.

Но тут новая сенсация. На днях в национальном парке Румынии появилась очень похожая конструкция. Четырехметровый металлический прямоугольник - явно реплика монолита из Северной Америки. Правда, как успели оценить очевидцы, румынский его вариант сделан куда менее искусно. Листы металла наскоро приварены один к другому. Так ли плохо сработал инопланетный сварщик - теперь не разобраться.

Через 4 дня таинственная скульптура тоже будто растворилась в воздухе. Что, впрочем, не остановило румынскую прокуратуру от возбуждения уголовного дела. За размещение объекта на охраняемой территории. Законы уважать обязан каждый. С этой он планеты или нет.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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