ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спасибо за это счастье": Шепелев показал пляжное фото

16:58
  • среда
  • 02 декабря 2020

Он скрывает место своего отдыха

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram фото, сделанное на пляже на фоне грозовых туч. 
Шепелев показал трогательное фото со своей возлюбленной

Шоумен улетел за границу. Куда именно, он не уточнил. Поклонники предположили, что звезда отдыхает на Кубе, или на Мальдивах, или в Доминикане. 

На днях он выложил в Instagram фотографии, сделанные на борту самолета. "Умотал на моторном. Как же я скучал! И куда?" - заинтриговал подписчиков Дмитрий Шепелев.

2 декабря телеведущий показал снимок, сделанный на пустынном пляже перед грозой. "Спасибо за это счастье", - подписал он кадр. 

- Людей немерено, конечно, - пишут в комментариях. 

- Какая красивая природа. 

- Рай. 

- Просто сумасшедшее фото. 

- Круто, красивые места, только небо настораживает. 

Дмитрий Шепелев не рассказал, с кем он отдыхает за границей. Вероятно, компанию ему составила возлюбленная - дизайнер Екатерина Тулупова. Не исключено также, что они взяли с собой детей. Шепелев, напомним, воспитывает сына от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.