"Спасибо за это счастье": Шепелев показал пляжное фото

Он скрывает место своего отдыха

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram фото, сделанное на пляже на фоне грозовых туч.

Шоумен улетел за границу. Куда именно, он не уточнил. Поклонники предположили, что звезда отдыхает на Кубе, или на Мальдивах, или в Доминикане.

На днях он выложил в Instagram фотографии, сделанные на борту самолета. "Умотал на моторном. Как же я скучал! И куда?" - заинтриговал подписчиков Дмитрий Шепелев.

2 декабря телеведущий показал снимок, сделанный на пустынном пляже перед грозой. "Спасибо за это счастье", - подписал он кадр.

- Людей немерено, конечно, - пишут в комментариях.

- Какая красивая природа.

- Рай.

- Просто сумасшедшее фото.

- Круто, красивые места, только небо настораживает.

Дмитрий Шепелев не рассказал, с кем он отдыхает за границей. Вероятно, компанию ему составила возлюбленная - дизайнер Екатерина Тулупова. Не исключено также, что они взяли с собой детей. Шепелев, напомним, воспитывает сына от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"