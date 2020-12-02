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Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса

17:00
  • среда
  • 02 декабря 2020

Вакцинация начнется с врачей и учителей

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции должна начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение дано вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам президента, в России произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины от COVID-19. Путин отметил, что вакцинация начнется с "первых двух групп риска - это врачи и учителя", передает ТАСС.

Путин заявил, что в целом и промышленность, и медицинская сеть к этому шагу готовы. "Давайте сделаем этот первый шаг", - сказал президент.

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