В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса

Кафе и рестораны временно закроют

В Санкт-Петербурге ограничат работу предприятий общественного питания из-за ситуации с коронавирусом.

С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны в Петербурге не будут работать с 19.00 до 6.00. С 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.

При этом производственные столовые, предприятия общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках продолжат свою работу. Ограничения также не коснутся доставки и обслуживания на вынос, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Кроме того, с 4 декабря в городе закроют аквапарки и океанариумы, а также музеи, выставки, театры в зданиях ТЦ.

С 30 декабря по 10 января жители Петербурга не смогут попасть в музеи, театры, зоопарк, на выставки и концерты. Горожанам запретят собираться в группы более 50 человек.

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