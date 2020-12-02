"В Дубае с девчонками": Решетова ответила на вопрос о Тимати

Рэпер ищет новую любовь

Модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от Тимати, не вступала в новые отношения после расставания с рэпером.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. С тех пор поклонники заваливают модель вопросами о личной жизни. "Вы в отношениях? - спросили ее на этот раз. - Кто-то был после развода?" Экс-возлюбленная рэпера ответила односложно: "Нет".

У девушки также поинтересовались, как сейчас поживает Тимати. "Норм. В Дубае с девчонками на съемках", - написала Анастасия Решетова, показав фото с котом, который прилег на диване.

Напомним, что после расставания с моделью Тимати объявил об участии в шоу "Холостяк", в рамках которого ему предстоит выбрать себе новую возлюбленную. Решетова негативно отреагировала на эту новость. Съемки программы проходят в ОАЭ.

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