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"В Дубае с девчонками": Решетова ответила на вопрос о Тимати

18:21
  • среда
  • 02 декабря 2020

Рэпер ищет новую любовь

Модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от Тимати, не вступала в новые отношения после расставания с рэпером. 
Решетова заявила о готовности простить измену любимого

Тимати и Решетова расстались в сентябре. С тех пор поклонники заваливают модель вопросами о личной жизни. "Вы в отношениях? - спросили ее на этот раз. - Кто-то был после развода?" Экс-возлюбленная рэпера ответила односложно: "Нет". 

У девушки также поинтересовались, как сейчас поживает Тимати. "Норм. В Дубае с девчонками на съемках", - написала Анастасия Решетова, показав фото с котом, который прилег на диване. 

Напомним, что после расставания с моделью Тимати объявил об участии в шоу "Холостяк", в рамках которого ему предстоит выбрать себе новую возлюбленную. Решетова негативно отреагировала на эту новость. Съемки программы проходят в ОАЭ. 

 

 

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