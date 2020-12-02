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В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников

17:58
  • среда
  • 02 декабря 2020

Дистанционка продлена до конца четверти

Сергей Собянин продлил дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов до окончания четверти. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра Москвы.

Ранее дистанционный формат обучения для старшеклассников действовал до 6 декабря. По словам Собянина, эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей.

По данным на утро 2 декабря в России зафиксировано 2 322 056 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 803 467 человек. В среду президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцину получат учителя и врачи.

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