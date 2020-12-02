Путин нашел замену Чубайсу в "Роснано"

Им станет Сергей Куликов

Владимир Путин решил сменить главу "Роснано". Госкорпорацию возглавит первый зампред коллегии ВПК Сергей Куликов. В среду президент провел с ним встречу по видеосвязи.

"Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития - "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", - сказал Путин.

Президент сообщил, что правительство уже подготовило предложения по поддержке "Роснано".

Сергей Куликов сменит Анатолия Чубайса, который руководил госкорпорацией с 2011 года.

Ранее стало известно, что институты развития ждет оптимизация. Восемь из них перейдут под управление ВЭБ.РФ. Речь идет о корпорации МСП, Российском экспортном центре, Российском агентстве по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, "Роснано", "Сколково", Фонде развития промышленности, Фонде инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонде содействия инновациям.

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