Депутат МГД Головченко: продление моратория на плановые проверки поддержит предпринимателей

Поддержка бизнеса – это инвестиция в будущее Москвы, убежден парламентарий

Бизнесу необходимо дать время, чтобы прийти в себя после потрясений нынешнего года, заявил депутат Московской городской думы Валерий Головченко. Он считает, что продление моратория на плановые проверки окажет поддержку малому и среднему бизнесу.

Парламентарий отметил, что поддержка бизнеса – это инвестиция в будущее столицы. "Я убежден, что за 12 месяцев предприятия смогут вернуться к докризисному уровню – москвичам будут обеспечены рабочие места, а в городской бюджет будут поступать значительные отчисления", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

По мнению депутата, продление моратория – это своевременное решение. Оказанная городом поддержка помогла многим компаниям, а также ИП удержаться на плаву во время коронавирусной инфекции.

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