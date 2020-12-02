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Раскрыта загадка потери бдительности под действием алкоголя

19:16
  • среда
  • 02 декабря 2020

Ученые провели опыт на мышах

Международная группа ученых выяснила, почему алкоголь лишает людей бдительности. 
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Исследователи проанализировали изменения, которые происходят в мозге мышей при употреблении алкоголя. Они сделали это с помощью новейшего метода двухфотонной визуализации, пишет РИА Новости со ссылкой на Nature Communications. 

Ученые заметили, что этиловый спирт мешает клеткам мозга вырабатывать норадреналина - химическое вещество, которое повышает внимание и бдительность.   

"Когда мы хотим сосредоточиться на чем-то или проявляем любую активность, например, просто встаем со стула, ядро ствола мозга выделяет химическое вещество, называемое норадреналином. Острое воздействие алкоголя подавляет этот сигнал в мозге", - рассказал доцент клеточной и интегративной физиологии в Центре медицинских наук в Сан-Антонио Мартин Паукерт, который руководил исследованием. 

Ученые считают, что их открытие позволит расширить знания о химических веществах, которые влияют на бдительность. 

Над исследованием работали ученые из Центра медицинских наук Техасского университета (США), из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США), а также из Гейдельбергского университета (Германия).

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