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Нарушение мер профилактики COVID-19 выявили в головном офисе компании Adidas в Москве

19:45
  • среда
  • 02 декабря 2020

Был нарушен масочно-перчаточный режим

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы провели рейд в головном офисе компании Adidas. Проверялись сведения о переводе части сотрудников на удаленку.

Был выявлен ряд нарушений по профилактике распространения коронавируса. Так, сотрудники офиса не соблюдали масочно-перчаточный режим. В связи с этим юрлицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

"Организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу", - сообщил АГН "Москва" главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

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