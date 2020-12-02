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Названы неочевидные симптомы надвигающегося инфаркта

19:59
  • среда
  • 02 декабря 2020

Это не только боль в груди

Британские медики сообщили, что резкие боли в груди - это далеко не единственный предвестник сердечного приступа.
Кардиолог опроверг ряд заблуждений об инфаркте

По словам врачей, симптомами надвигающегося инфаркта могут быть головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание и тошнота. Боль в руке, тревожность и кашель тоже иногда предвещают сердечный приступ. 

"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", - заявили в Национальной службе здравоохранения Британии. 

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Express, специалисты рекомендуют заниматься спортом и есть больше овощей и фруктов, чтобы предотвратить инфаркт.

При первых симптомах инфаркта следует обратиться к врачу.

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