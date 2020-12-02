Названы неочевидные симптомы надвигающегося инфаркта

Это не только боль в груди
Британские медики сообщили, что резкие боли в груди - это далеко не единственный предвестник сердечного приступа.
По словам врачей, симптомами надвигающегося инфаркта могут быть головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание и тошнота. Боль в руке, тревожность и кашель тоже иногда предвещают сердечный приступ.
"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", - заявили в Национальной службе здравоохранения Британии.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Express, специалисты рекомендуют заниматься спортом и есть больше овощей и фруктов, чтобы предотвратить инфаркт.
При первых симптомах инфаркта следует обратиться к врачу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"