Студенты-медики помогают в борьбе с коронавирусом в Петербурге

С появлением волонтеров и стажеров-медиков обстановка в стационарах стала менее напряженной

В Санкт-Петербурге с 4 декабря поэтапно ужесточаются ограничения. В числе прочего, запрещается посещать аквапарки, океанариумы, а также расположенные в торговых центрах музеи, выставки и театры. В мероприятиях - как в помещениях, так и на открытом воздухе - могут участвовать не более 50 человек. Ну а с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа всех предприятий общепита.

Татьяна старательно опрашивает пациентов. У неё диплом педиатра, но она работает в "красной зоне" для коронавирусных больных. Как и Виталий - выпускник 9 медицинского техникума. Он снимает показания с аппаратов, чтобы выбрать правильную дозу лекарства.

Когда медицинская помощь нужна одновременно сотне человек, очень важно ничего не перепутать. Резервный Госпиталь в Ленэкспо - самый масштабный стационар в Санкт-Петербурге для пациентов с Ковид-19. В его громадных павильонах проводились выставки, ярмарки и даже международный экономический форум. Сегодня уже два здания из 11 заставлены рядами больничных коек — всего их 1295. Пространство внутри разделено перегородками - получилось что-то вроде открытых палат.

Подавляющее большинство пациентов, которых лечат от коронавируса, лежат под капельницами или с кислородными масками. Это десятки катетеров и аппаратов, за которыми нужно внимательно следить. Не говоря уже о людях с ограниченными возможностями, пожилых пациентах. Обычно всем этим занимаются медсестры, но при все время растущем потоке больных успеть ко всем сразу просто нереально.

Поправить катетер, перестелить постель, накормить людей. Отдельной столовой здесь нет. И чтобы те, кто только поступил в отделение, не пересекались с выздоравливающими, пациентам и завтрак, и обед, и ужин нужно принести в палату.

В самом начале пандемии врачи и медсестры работали круглыми сутками. Теперь, когда в больницы пришли студенты последних курсов и выпускники медицинских вузов и колледжей, опытные медики получили возможность отдохнуть. Студентов, которые уже умеют разбираться в медицинских терминах, привлекают к оформлению документов. Причём даже такая рутинная работа - хорошая практика.

"Работаю почти месяц. Очень все нравится, такую практику я еще нигде не получала. Нас тут всему научили, всю работу выполняем", - говорит студентка Кристина Депесова.

Врачи отмечают: с появлением волонтеров и стажеров-медиков обстановка в стационарах, даже в отделениях реанимации, стала менее напряженной. Пациенты получают больше внимания. Преподаватель Института имени Герцена Борис Александров приехал с 92 процентами повреждения легких. Сейчас идет на поправку.

"Я хочу поблагодарить весь медицинский персонал за те условия, которые нам создают. Спасибо!" – сказал он.

Тех, кто идет на поправку, волонтеры и стажеры учат дыхательной гимнастике. Чтобы пациенты смогли как можно скорее выписаться, и реабилитацию проходить не в стационаре, а уже дома, под присмотром врачей поликлиники.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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