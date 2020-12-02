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Почему Киев решил бойкотировать встречу Совбеза ООН с участием ДНР и ЛНР

22:26
  • среда
  • 02 декабря 2020

Представители Донецка и Луганска разъяснили свою позицию делегациям из более чем 10 государств

Представители Донецкой и Луганской народных республик впервые выступили на платформе Совета безопасности ООН. Неформальная встреча прошла в онлайн-формате и была посвящена исполнению Минских соглашений. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, процесс урегулирования конфликта в Донбассе сейчас фактически заблокирован по вине западных партнёров. К слову, Берлин и Париж от участия в сегодняшней беседе отказались.
Рейтинг доверия украинцев Зеленскому снова снизился

Несмотря на данные последнего опроса, согласно которому больше 50 процентов украинцев выступают за прямой диалог Киева с представителями ЛДНР, официальные власти эти сигналы общества продолжают игнорировать. Представители Украины отказались участвовать даже в неформальном общении, которое было организовано на площадке ООН. Причем этот бойкот команда Зеленского, разумеется, попыталась представить в виде очередной победы.  

"Украина вместе с партнёрами сорвала попытку России легитимизировать представителей ЛДНР, использовав формат Арриа Совбеза ООН. Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединённое Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако ни о каком достижении речи, конечно, не идет. Киев своим отказом лишний раз подтвердил, что он не заинтересован в исполнении Минских соглашений. Но если позиция Украины никого особенно не удивила, то вот действия французских и немецких дипломатов несколько озадачили их российских коллег по ООН.

"Мы шокированы попытками наших французских и немецких коллег, участников нормандского формата, бойкотировать данную встречу под смешным предлогом, что её формат не соответствует нормандскому. Более того, мы знаем, что они без устали работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать в этой встрече. И то, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Впрочем, эта встреча на площадке ООН состоялась и без участия этих стран. В ходе неё представители Донецка и Луганска разъяснили свою позицию делегациям из более чем десяти государств. Они рассказали и про экономическую блокаду. И про удары украинской авиации по мирным гражданам Донбасса. И в целом о причинах начала этого гражданского конфликта.

"Нас возмутил государственный переворот в Киеве. Но вместо того, чтобы вести с нами диалог, Киев бросил на нас армию. И теперь страх людей абсолютно понятен. Мы видели, что происходило на луганской земле. Мы видели все, что происходило на самой Украине, власти которой за семь лет так и не показали реального желания прекратить войну", - заявил полномочный представитель ЛНР в минской контактной группе  Владислав Дейнего.

Хотя сначала казалось, что президент Зеленский станет глотком свежего воздуха для Украины. Он обещал остановить войну за год. И даже казалось, что этот вопрос действительно сдвинулся с мертвой точки. Особенно после встречи лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже. Однако с того момента прошел почти год. И никаких реальных шагов в плане исполнения минских соглашений Киев так и не предпринял.

"Зеленский постоянно говорит о плане Б, плане С. Мы постоянно слышим агрессивные заявления из Киева, который, как нам кажется, и при новой власти не собирается исполнять минские соглашения. Во всяком случае, никаких шагов в этом плане Украина не предпринимает", - отметила полномочный представитель ДНР в минской контактной группе Наталья Никонорова.

При этом Зеленский на встрече в Париже заверял Путина, Макрона и Меркель, что станет действовать согласно той последовательности, которую предполагает "формула Штайнмайера". То есть сначала выборы в ЛДНР, а затем передача границы под контроль Киева. А также полная амнистия и особый статус. Имея подавляющее большинство в Верховной раде и колоссальную поддержку граждан, сделать это не составляло труда. Но Зеленский этого так и не сделал.

"Минские соглашения напрямую связаны в сознании этого правительства с антироссийскими санкциями. Потому что, каждый раз, когда надо продлить санкции, звучат заявления, что Россия не выполняет соглашения. И поэтому санкции нужно продлить. А это в интересах нынешней Украины", - заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

И так уже почти семь лет. Именно столько времени прошло с начала гражданской войны на юго-востоке Украины. И конца ей не видно до сих пор. При этом, по словам полпреда России в минской контактной группе Бориса Грызлова, Киев сейчас делает все, чтобы этот конфликт снова перевести в горячую фазу.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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