Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Луну

Сотрудничество Москвы и Пекина в области освоения космоса развивается

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда "Чанъэ-5" на поверхность Луны. В ходе регулярной встречи глав правительств, которая прошла по видеосвязи, российский премьер назвал новую лунную экспедицию этапным достижением космической программы КНР.

Мишустин выразил надежду, что российско-китайское сотрудничество в области освоения космоса продолжит динамично развиваться. Глава кабмина подчеркнул, что Китай является для России самым крупным торговым партнером. Доля Поднебесной во внешнеторговом обороте нашей страны составляет около 17 процентов. В условиях пандемии коронавируса товарооборот несколько снизился. Но с учетом динамики двустороннего сотрудничества показатели вскоре должны вернуться на траектории роста, отметил российский премьер.

Как пишут argumenti.ru, Китай в ускоренном темпе разрабатывает многоразовый космический корабль, предназначенный для освоения Луны.

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