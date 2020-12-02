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Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Луну

22:29
  • среда
  • 02 декабря 2020

Сотрудничество Москвы и Пекина в области освоения космоса развивается

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда "Чанъэ-5" на поверхность Луны. В ходе регулярной встречи глав правительств, которая прошла по видеосвязи, российский премьер назвал новую лунную экспедицию этапным достижением космической программы КНР.
Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну

Мишустин выразил надежду, что российско-китайское сотрудничество в области освоения космоса продолжит динамично развиваться. Глава кабмина подчеркнул, что Китай является для России самым крупным торговым партнером. Доля Поднебесной во внешнеторговом обороте нашей страны составляет около 17 процентов. В условиях пандемии коронавируса товарооборот несколько снизился. Но с учетом динамики двустороннего сотрудничества показатели вскоре должны вернуться на траектории роста, отметил российский премьер.

Как пишут argumenti.ru, Китай в ускоренном темпе разрабатывает многоразовый космический корабль, предназначенный для освоения Луны.

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