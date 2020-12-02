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"Девушку не узнать": в Сети обсуждают новое фото Степаненко

20:44
  • среда
  • 02 декабря 2020

Она изменилась после развода

Интернет-пользователи обсуждают свежее фото телеведущей и юмористки Елены Степаненко. После развода с Евгением Петросяном она сильно похудела и стала стильно одеваться.
В окружении Петросяна рассказали, как его сына прятали от Степаненко

"Сегодня у Малахова Степаненко блистала", - написал актер Станислав Садальский в Instagram. Он опубликовал фото с 67-летней артисткой, сделанное в телецентре "Останкино". Степаненко пришла на ТВ в синем костюме и с ярким украшением в виде змеи на шее.        

Многие интернет-пользователи не сразу узнали Елену Степаненко. Одни написали, что она помолодела, а другим показалось, будто звезда выглядит уставшей. Кто-то не преминул заметить, что Петросян изрядно потрепал ей нервы во время развода.

- Девушку не узнать, - пишут в комментариях.  

- Как Степаненко изменилась. 

- Молодец женщина держится! Берите пример! Непотопляемая Елена! 

- Ей не 16, отлично на свои года. 

- Степаненко огонь. 

Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, расстались в 2018 году. Народный артист РСФСР женился на своей молодой помощнице, которая подарила ему сына.  

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