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Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в аквапарке в Перово

20:26
  • среда
  • 02 декабря 2020

Нарушений не зафиксировано

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора проверили выполнение мер профилактики коронавируса в аквапарке "Карибия", расположенном в районе Перово.

Нарушений там выявлено не было. "Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме", - сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по столице Любовь Чердакова.

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