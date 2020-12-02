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Появилось видео с места пожара на Ленинградском проспекте в Москве

21:19
  • среда
  • 02 декабря 2020

Возгорание локализовано

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков рассказал о тушении пожара на Ленинградском проспекте. Огонь вспыхнул в коллекторе около дома 33. В Сети опубликовали видео с места происшествия. 
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"Кабели горят на площади всего 10 кв. метров. Но учитывая узкое пространство коллектора и задымление, было принято решение сначала провести выдувание дыма из коллектора и только затем пожарные приступили к тушению пенообразователем", - цитирует Бирюкова "Российская газета"

По его словам, пожар потушат в ближайшее время. 

Петр Бирюков сообщил, что информация о возгорании на севере Москвы поступила в 15.43. Через восемь минут туда прибыли оперативные службы. Как сказал Бирюков, в коллекторе "Ленинградский-1" проложено более 30 кабелей. 

В результате ЧП 13 домов и центральных тепловых пунктов были временно обесточены. Сейчас все потребители снова получают электроэнергию, а электроснабжение уличной сети восстановлено, подчеркнул заместитель мэра Москвы.  

Между тем пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы проинформировала о том, что пожар на Ленинградском проспекте локализован. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания на силовом кабеле. В результате пожара никто не пострадал, передает агентство "Москва"

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