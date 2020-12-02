В Минтруде высказались о снижении зарплаты из-за перехода на удаленку

Это считается недопустимым

Глава Минтруда Антон Котяков сказал, что переход на удаленку не должен влиять на зарплату сотрудника при сохранении прежнего объема работы.

"Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться", - заявил Котяков в эфире "России 24".

2 декабря Совет Федерации одобрил законопроект о регулировании удаленной работы. На прошлой неделе его в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Эта инициатива может вступить в силу 1 января 2021 года.

Законопроект разрешает работодателю увольнять сотрудника, который, находясь на удаленке, не выходил на связь в течение двух рабочих дней. За работником, в свою очередь, сохраняется право находиться офлайн в нерабочее время.

Согласно документу, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия, но лишь в случае чрезвычайных ситуаций. При этом работников должны обеспечить необходимым оборудованием.

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