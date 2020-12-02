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Блогера отпустили после допроса из-за смерти девушки в прямом эфире

22:44
  • среда
  • 02 декабря 2020

Уголовное дело еще не возбудили

Блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, отпустили домой после разговора со следователями. Ранее мужчина устроил прямой эфир с телом своей мертвой подруги. 
Блогер Reeflay провел прямой эфир с мертвой подругой

Как передает Telegram-канал Mash, правоохранительные органы выясняют причину смерти девушки.

По предварительным данным, она умерла не в результате насильственных действий. Оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, поэтому Станиславу Решетникову позволили уйти после допроса. 

2 декабря в Сети появилось видео, на котором Станислав Reeflay обнаруживает, что его подруга мертва. Он винит себя в случившемся и вызывает полицейских. 

По некоторым данным, Станислав Решетников запер девушку на балконе, в результате чего та умерла от переохлаждения. Сам блогер утверждает, что она могла скончаться от передозировки наркотиками.

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Блогер Reeflay
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