Блогера отпустили после допроса из-за смерти девушки в прямом эфире

Уголовное дело еще не возбудили

Блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, отпустили домой после разговора со следователями. Ранее мужчина устроил прямой эфир с телом своей мертвой подруги.

Как передает Telegram-канал Mash, правоохранительные органы выясняют причину смерти девушки.

По предварительным данным, она умерла не в результате насильственных действий. Оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, поэтому Станиславу Решетникову позволили уйти после допроса.

2 декабря в Сети появилось видео, на котором Станислав Reeflay обнаруживает, что его подруга мертва. Он винит себя в случившемся и вызывает полицейских.

По некоторым данным, Станислав Решетников запер девушку на балконе, в результате чего та умерла от переохлаждения. Сам блогер утверждает, что она могла скончаться от передозировки наркотиками.

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