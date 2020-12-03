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Эксперт оценил доклад НАТО об угрозе со стороны России

09:11
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Документ скроен по лекалам 90-х годов, уверен Тимофей Бордачев

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили доклад экспертов "НАТО-2030", в котором Россия называется главной военной угрозой для альянса на ближайшие 10 лет. Готов ли альянс к 10-летней "холодной войне" или рассчитывает восстановить с нашей страной рабочие отношения? Действительно ли в руководстве блока верят в возможность столкновения с Россией? Что мешает Брюсселю начать диалог с Москвой? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

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"Доклад НАТО скроен по лекалам 90-х годов, когда Запад проводил по отношению к России агрессивную политику, но говорил, что с Россией надо строить конструктивный диалог. Такая попытка усидеть на двух стульях. Одновременно Россия – противник, но мы сохраняем диалог, чтобы что-то еще попытаться урвать", - сказал эксперт.

Полный комментарий Бордачева смотрите в видео.

Ранее аналитики НАТО обвинили Москву в стремлении к политическому и военному превосходству над государствами постсоветского пространства. В докладе "НАТО-2030" отмечена активность российских военных на Средиземном, Чёрном и Балтийском морях, а также в Арктике. Описания деятельности наших вооружённых сил сопровождаются такими формулировками, как "устрашающие военные операции" и "угрозы воздушному пространству и судоходству". Отмечено и то, что Москва пытается использовать разногласия между союзниками по НАТО. Эксперты делают вывод, что военный блок должен оставаться сплочённым, поддерживать ядерные вооружения на необходимом уровне и продолжать давить на Россию. На основе доклада будет подготовлена новая Стратегическая концепция НАТО. Она должна быть принята на саммите альянса в следующем году.

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