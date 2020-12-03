Для чего разведка Эстонии ищет сотрудников со знанием русского языка

Стране понадобились специалисты для борьбы с мнимой российской агрессией

Управление внешней разведки Эстонии разместило объявление в газете: ищут сотрудников со знанием русского и английского. Образованных, с широким кругозором. Ищут срочно, заявление нужно подать до 13 декабря. Мы-то привыкли к этим штампам – вербовка, тайные встречи и лагеря для подготовки шпионов. А тут всё просто и понятно – требуются шустрые парни.

Нет, конечно, прямым текстом никто не пишет, что нужен шпион. Формулировка такая, что не поймешь, разведчик нужен и герой для съёмки в боевике. "Можете ли вы убедить нас в том, что вы можете быть продавцом и аналитиком, спортсменом или дипломатом, путешественником или психологом?" – говорится в описании вакансии.

Налицо дефицит способных аналитиков с навыками талантливого разведчика. О зарплате ни слова, но чтобы потенциальные русскоговорящие шпионы не кинулись внедряться в военное ведомство, указано, что гражданство Эстонии обязательно. Конечно, вся эта лирика в объявлении не скроет сути. Эстонии нужны специалисты для борьбы с российской агрессией. Ещё в прошлогоднем докладе Департамент внешней разведки прямо написал: "Единственная серьезная угроза безопасности нашего региона, включая существование и суверенитет Эстонии и других стран, граничащих с Балтийским морем, исходит из России".

Коварные планы России заключаются, по мнению аналитиков эстонской разведки, в том, чтобы развязать конфликт с НАТО и нанести удар по целям в Восточной Европе. Год прошёл со времени публикации доклада. Российской агрессии всё нет. Так что пора набирать по объявлению новых аналитиков, которым через год, видимо, скажут - в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"