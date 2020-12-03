Установлена предпосылка более легкого течения COVID-19

Это касается и других вирусных заболеваний

Регулярные тренировки позволяют легче переносить коронавирусную инфекцию в 49% случаев. Под регулярными физическими нагрузками подразумеваются занятия спортом не менее двух раз в неделю.

"Занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое главное - легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19", - сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. Ее слова приводятся в исследовании "Фитнес vs Corona", о котором пишет РИА Новости.

Как показал опрос, любители спорта на 25% реже болеют, чем люди, которые перестали тренироваться с марта. В 49% случаев физические нагрузки помогают эффективнее бороться с коронавирусом.

Среди респондентов, которые тренируются регулярно, оказалось меньше тяжело болевших COVID, чем среди тех, кто забросил спорт.

Онлайн-опрос провели Ассоциация операторов фитнес-индустрии и исследовательская компания Content Research. В нем приняли участие 7 800 респондентов.

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