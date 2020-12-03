Пять признаков того, что многоразовую маску пора менять

Любое средство индивидуальной защиты со временем нужно менять

Защитные маски, даже многоразовые, со временем нужно менять, иначе они теряют свои свойства и перестают уберегать от вирусов. Эксперты объяснили, по каким признакам можно определить, что маска износилась и требует замены.

Тканевые защитные маски тоже имеют свой "срок годности", предупреждают специалисты. Чтобы понять, что многоразовое средство индивидуальной защиты пришло время заменить, нужно обратить внимание на несколько признаков.

Одним из важнейших сигналов может стать износ резинки. Если крепления растянулись и маска плохо прилегает к лицу, это значительно повышает риск заражения. Также ни в коем случае нельзя носить средство индивидуальной защиты с дырами и торчащими нитками – через образовавшиеся прорехи вирус легко проникнет под маску и, следовательно, в организм.

Если после стирки на маске остаются пятна, будь то следы косметики или случайно пролитый кофе, от нее тоже следует избавиться. При этом следует помнить, что предел любой многоразовой маски – 30 стирок. Тканевую маску можно надевать не более 30 раз, предварительно постирав ее перед каждым ношением. Однако не все средства защиты можно стирать в стиральной машинке – перед стиркой надо ознакомиться с инструкцией.

Еще один сигнал, что маска непригодна – истончение ткани. Если через нее выходит пар от дыхания на морозе или можно задуть свечу, не снимая маски, значит пришло время выбросить ее и обзавестись новой, передает Huffington Post.

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