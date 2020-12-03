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Названа основная причина пожара в московском онкоцентре

08:26
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Погибли два человека

К пожару в реконструируемом корпусе больницы в Москве могло привести неосторожное обращение с огнем. Это наиболее вероятная версия причин случившегося.

Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, рассматривается и версия неисправности электрообогревателей.

Пожар в реконструируемом здании Московского международного онкологического центра по адресу улица Дурова, дом 26с5 произошел минувшей ночью. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

В ходе тушения пожара были спасены 27 рабочих. По последним данным, погибли два человека.

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