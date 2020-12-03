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Как не ошибиться при выборе мандаринов на Новый год

09:16
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Под видом мандаринов на прилавках могут лежать другие фрукты

Для многих россиян мандарины являются одним из символов Нового года, но выбрать любимый сорт порой бывает крайне сложно. Как разобраться в путанице сортов и купить то, что хочется, рассказал эксперт Роскачества Виталий Киселев.
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Самыми популярными в России принято считать мандарины из Абхазии. Однако не стоит искать их на прилавках раньше середины декабря. Киселев предупредил, что порой за абхазские мандарины могут выдавать клементины – гибрид мандарина и апельсина.

"При выборе не стоит безоговорочно доверять указанию сорта мандаринов, если вы покупаете их на одной из фруктово-овощных баз. При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины. Это уже установили потом в лабораторных условиях. Если вы хотите выбрать действительно абхазские мандарины, то помните, что они появляются на российских прилавках в середине декабря", - отметил эксперт Роскачества.

В ведомстве подчеркнули, что проблем с качеством новогодних фруктов нет – есть их можно без опаски, но в меру, передает Радио Sputnik. Киселев напомнил, что мандарины, несмотря на свою пользу, сильные аллергены, поэтому не стоит объедаться ими.

"В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1-2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка", - добавил эксперт.

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