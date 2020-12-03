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Назван способ сэкономить на услугах сотовой связи

09:04
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Есть одна простая хитрость

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал, как сэкономить на услугах сотовой связи. 
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Специалист посоветовал посмотреть, как часто абонент совершает звонки и пользуется интернетом. Желательно проанализировать статистику за пару месяцев. 

Может выясниться, что человеку, например, не нужен безлимитный тариф. По словам Кускова, среднестатистическому пользователю достаточно 10 гигабайт ежемесячно. 

Денис Кусков сказал, что операторы примерно раз в год меняют условия уже подключенного тарифного плана с целью побольше заработать. Чтобы не переплачивать, абоненту нужно следить за тарифами других операторов. 

Порой стоит обратиться за услугами другой компании, говорит Кусков. Такая хитрость может помочь сэкономить деньги. "В подобных случаях действующий оператор может предложить более интересные ценовые характеристики, чтобы вас удержать", - заявил эксперт в эфире "Радио 1"

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