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Сергунина: Восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России

08:52
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Возглавил список "Техноспарк"

Восемь столичных площадок вошли в шестой Национальный рейтинг технопарков России. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, лидерство в сфере технологий – один из приоритетов развития Москвы.

Рейтинг возглавил нанотехнологический центр "Техноспарк". В список также вошли особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".

Всего в рейтинг 2020 года включили 41 технопарк из 23 регионов.

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