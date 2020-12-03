Мишустин поручил за неделю разработать правила доставки вакцины от COVID-19

Накануне Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, регламентирующих доставку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр адресовал свое поручение сразу трем ведомствам: Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору. Сроком исполнения значится 8 декабря.

Во вторник, 1 декабря, на заседании координационного совета уже поднималась тема доставки вакцины. Тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил председателю правительства, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны, склады к приему вакцины готовы, и сейчас завершается отработка цепи поставок непосредственно по центральным районным больницам. Временные правила позволят закрепить процедуру.

Согласно поручению Мишустина, региональные власти должны продолжить работы по обеспечению больных COVID-19, которые лечатся дома, надлежащей медицинской помощью и лекарствами. Также губернаторов обязали следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры были адекватны обстановке, складывающейся в регионе.

Мишустин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается неравномерно. Главы регионов, в которых уровень заболеваемости высокий, а система здравоохранения загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая, считает премьер-министр.

Отмечается, что доклады о том, как выполняются поручения главы правительства, Минздрав и Роспотребнадзор будут представлять на регулярной основе, передает Интерфакс.

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