В Москве от коронавируса вылечились еще 6849 человек

Некоторые из них могут стать донорами плазмы

За последние сутки 6849 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в столице.

Оперштаб сообщает, что общее число граждан, победивших COVID, составило 471 833.

В штабе напомнили, что переболевшие коронавирусом люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. При этом у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным, свыше 64 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,4 миллиона скончались.

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