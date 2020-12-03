В России вступили в силу изменения в водительские права и ПТС

Переоформлять ранее выданные документы не потребуется

МВД внесло изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Приказ главы министерства Владимира Колокольцева вступил в силу 3 декабря.

Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись "Водительское удостоверение" на трех языках: русском, французском и английском.

В ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе.

Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Как объяснил замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин, перевод прав на английский и французский языки сделан "по многочисленным обращениям наших граждан".

"В целях снятия возможного недопонимания при общении с моими коллегами за рубежом мы приняли решение ввести эти записи, чтобы этот документ однозначно трактовался и дорожными полицейскими за рубежом как водительское удостоверение", - сказал он в эфире "Россия-24".

По его словам, менять уже выданные удостоверения не потребуется.

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