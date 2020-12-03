Главный тренер "Зенита" Семак ответил на вопрос о своей отставке

Клуб потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/21

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, не боится ли он отставки после выступления команды в Лиге чемпионов. Он отметил, что этот год оказался тяжелым для всех клубов, особенно тех, которым удалось сыграть на европейском уровне.

Семак подчеркнул, что его дальнейшую судьбу как главного тренера "Зенита" будет решать руководство клуба, а его дело – выполнять свою работу.

"Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов. Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче", - заявил он.

Тренер добавил, что многие игроки после выступления в Лиге чемпионов, почувствовали вкус турнира. При этом команде, чтобы усилить себя, необходимо воспитывать своих молодых игроков и давать им больше шансов проявить себя.

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