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Главный тренер "Зенита" Семак ответил на вопрос о своей отставке

09:47
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Клуб потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/21

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, не боится ли он отставки после выступления команды в Лиге чемпионов. Он отметил, что этот год оказался тяжелым для всех клубов, особенно тех, которым удалось сыграть на европейском уровне.

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Семак подчеркнул, что его дальнейшую судьбу как главного тренера "Зенита" будет решать руководство клуба, а его дело – выполнять свою работу.

"Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов. Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче", - заявил он.

Тренер добавил, что многие игроки после выступления в Лиге чемпионов, почувствовали вкус турнира. При этом команде, чтобы усилить себя, необходимо воспитывать своих молодых игроков и давать им больше шансов проявить себя.

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