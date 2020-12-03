ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Решетова отказалась считать себя эталоном женщины

10:02
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Красавица не зазнается

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от Тимати, не сомневается в том, что рэпер найдет ей достойную замену.
"В Дубае с девчонками": Решетова ответила на вопрос о Тимати

Тимати и Решетова расстались в сентябре, но сохранили дружеские отношения ради сына Ратмира. Сейчас рэпер снимается в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Его экс-возлюбленная тоже не сидит без дела. Она стала ведущей программы "Ты - топ-модель". 

"Не понимаю, как вас Т отпустил так, вы эталон женщины", - написали Анастасии Решетовой в Instagram. "Да ладно вам, - ответила модель. - Другой "эталон" найдет". Судя по тому, что она поставила слово "эталон" в кавычки, красавица не считает себя идеальной.                                   

Интересно, что Тимати, в отличие от Решетовой, принципиально не комментирует их расставание. Кстати, причина их разрыва до сих пор остается неизвестной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.