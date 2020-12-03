Решетова отказалась считать себя эталоном женщины

Красавица не зазнается

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от Тимати, не сомневается в том, что рэпер найдет ей достойную замену.

Тимати и Решетова расстались в сентябре, но сохранили дружеские отношения ради сына Ратмира. Сейчас рэпер снимается в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Его экс-возлюбленная тоже не сидит без дела. Она стала ведущей программы "Ты - топ-модель".

"Не понимаю, как вас Т отпустил так, вы эталон женщины", - написали Анастасии Решетовой в Instagram. "Да ладно вам, - ответила модель. - Другой "эталон" найдет". Судя по тому, что она поставила слово "эталон" в кавычки, красавица не считает себя идеальной.

Интересно, что Тимати, в отличие от Решетовой, принципиально не комментирует их расставание. Кстати, причина их разрыва до сих пор остается неизвестной.

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