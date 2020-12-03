Made in Moscow: Сергунина рассказала о новой программе поддержки предпринимателей

Заявку можно подать до середины декабря

Московский экспортный центр (МЭЦ) отберет несколько участников для программы по размещению в магазинах дьюти-фри товаров столичных производителей, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в аэропортах продукция будет представлена с логотипом Made in Moscow. Желающие поучаствовать в программе смогут оставить заявку на сайте МЭЦ до 15 декабря.

По словам Сергуниной, расходы на размещение товаров в магазинах дьюти-фри в течение года будут покрываться средствами МЭЦ. Для зон, в которых будет продаваться продукция московских производителей, создадут специальный дизайн. Промоутеры представят столичные бренды гостям города.

Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки. Стать участниками программы смогут производители кондитерских изделий, ювелирной продукции, косметики, алкогольной продукции и сувениров, передает "Вечерняя Москва".

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