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Названы 5 действенных способов побороть стресс

11:36
  • четверг
  • 03 декабря 2020

Респонденты поделились с социологами личным опытом

Социологи определили пять эффективных способов борьбы со стрессом. Среди популярных методов оказались "заедание" проблем, алкоголь, успокоительные препараты, общение с домашними животными и поддержка близких.

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Помощь со стороны родных людей признали самым действенным средством. С этим согласились 25% опрошенных. 21% женщин рекомендовали "заедать" неприятности сладостями, а 17% мужчин посоветовали "искать истину в вине".

Трезвенникам же остается уповать на успокоительные препараты, пришли к выводу 17% респондентов. 15% согласились с тем, что лучшим лекарством от стресса можно считать общение с домашними животными, передает "Пятый канал".

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