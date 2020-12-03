"Беспрецедентная акция": во Франции анонсировали массовую проверку мечетей

Госслужбы начинают масштабную борьбу с сепаратизмом в стране

Власти Франции анонсировали "беспрецедентную акцию". По подозрению в антигосударственной пропаганде проверят почти 80 мечетей. Полиция полагает, что там распространяют идеи радикального исламизма. На этот шаг пришлось пойти после серии конфликтов на религиозной почве. Очередной произошел на днях в пригороде Парижа.

Выбитые стёкла. Двери снесены с петель. Пол усыпан осколками. На этих кадрах - вход в главную мечеть городка Бретиньи-сюр-Орж. До центра Парижа - всего 26 километров. Всё произошло накануне. Машина, в которой находились, предположительно, два человека, на скорости протаранила двери здания. Затем пассажир и водитель спокойно зашли внутрь и распылили огнетушитель. Осквернили неизвестные в том числе и саму молитвенную комнату. После чего скрылись с места. Пострадавших нет - мечеть уже некоторое время закрыта из-за эпидемиологической обстановки. У следствия никаких зацепок. Не подтверждается даже информация, что автомобиль чуть позднее нашли в соседней коммуне сожжённым. Хоть как-то комментирует ситуацию лишь мэр города. В соцсетях опубликовано его открытое письмо: "Свобода вероисповедания - это основополагающий принцип нашей Французской Республики, отступление от которого невозможно. Это касается как мусульман, так и христиан, и всех других религиозных общин. Любое запугивание и любая агрессия, направленные на места культа, недопустимы. Во Франции каждый гражданин в рамках Республики должен иметь равные права".

Впрочем, равноправное вероисповедание в Пятой республике в последнее время переживает далеко не лучшие времена. За пару месяцев в стране зафиксировано сразу несколько нападений на религиозной почве. Это касается всех конфессий. Самым значимым стало убийство парижского учителя за то, что показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда французские власти отреагировали жёстко: произошедшее однозначно определили как теракт. Спустя два месяца с заявлением выступает министр внутренних дел - в республике грядёт проверка мечетей, в которых ведется пропаганда радикального исламизма.

"В соответствии с моими распоряжениями государственные службы начнут масштабную и беспрецедентную акцию по борьбе с сепаратизмом во Франции. В ближайшее время мы проверим 76 мечетей, которые подозреваются в этом. И те, которые придётся закрыть, мы закроем!" – заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Такую решительность повесить замки на мечети не особо поняли сами жители Франции, среди которых довольно существенный процент мусульман. Масла в огонь своими критическими высказываниями подливает и президент страны. Эммануэль Макрон пока не отказывался от идеи обязать мусульман подписывать Кодекс республиканских ценностей. Для свободолюбивой Европы, где так кичатся ультратолерантными идеями, подобные решения вызывают вопросы.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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