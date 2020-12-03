Археологи обнаружили уникальные объекты в Крыму

Артефакты помогут специалистам лучше изучить историю Херсонеса

Археологи обнаружили уникальные находки у берегов Херсонеса в Крыму. Археологическая экспедиция проходит в затопленной части древнего города. На глубине нескольких метров удалось найти фрагменты античных строений и артефакты. Результаты этих исследований помогут специалистам лучше изучить историю Херсонеса.

Древний город был защищен со всех сторон и с суши, и с моря. Обнаруженные археологами объекты находятся буквально в нескольких метрах от береговой линии. Если продолжить раскопки, то под слоем донных отложений скорее всего можно обнаружить останки крепостных стен.

Тысячу лет назад уровень моря у берегов Херсонеса был примерно на три метра ниже нынешнего. Чтобы получить эти данные, подводные археологи музея провели раскопки возле так называемой ромбовидной башни. Со дна карантинной бухты специальными насосами подняли ил и песок, открыв часть стены и дойдя до фундамента.

"Судя по характеру кладки этой башни, этот угол, у которого мы шурфили, был расположен наиболее близко к урезу воды и более того, оборонительные сооружения обычно ставили максимально близко к воде. Таким образом, основание башни практически совпадает с уровнем моря того периода", - сказал заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.

Рядом - еще одно сооружение. Его нашли в прошлом году. Тогда же были сделаны несколько тысяч фотографий объектов. Из-за плохой видимости под водой детально изучать строения можно только с помощью фотопланов и 3D-моделей.

"Верхний ряд кладки на поверхности находился под водой, а два ряда кладки мы раскопали глубиной метр тридцать. Здесь видно, как треснул один из блоков, он вывалился немножко на расстояние десяти сантиметров, и башня наклонилась", - рассказал техник отдела подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Вячеслав Варлагин.

Чтобы определить возраст сооружений, нужны находки. В районе береговой линии волны практически уничтожили культурный слой. Но предметы могли сохраниться внутри башни – эту гипотезу проверят в следующем году.

На отмели в бухте Круглая у археологов – богатый улов. Черепица, битые оконные стекла и многочисленные фрагменты керамических горшков и амфор. По одной из версий, здесь была гавань Херсонеса.

"Фрагмент, верхняя часть амфоры, с сохранившейся пробкой, причем пробка настолько плотно вмазана в амфору, что даже не видно место, где они соединялись между собой", - сообщил Букатов.

Даже такого фрагмента теперь достаточно, чтобы восстановить весь предмет. По крайней мере, виртуально. Вот так создают объемные модели. Аппаратура определяет точные размеры и даже фактуру материала.

"Белые части, которые мы видим, это загипсовка. Соответственно, если мы снимем 3D-модель этой амфоры, допустим, когда она еще не была загипсована, мы можем, например, распечатать недостающие детали на 3D-принтере с сохранением текстуры", - сказал младший научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Тришин.

А самое главное - такая технология позволяет ученым сравнить свои находки с мировыми аналогами и познакомить весь мир с античным и средневековым наследием Херсонеса.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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